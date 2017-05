Reddingshonden werken het hele weekend!

Kasterlee - Dit weekend heeft in de Antwerpse Kempen de driedaagse voor ESAR-reddingshonden plaats. Vrijdagavond had al een interventie-oefening plaats. Vandaag zaterdag 6 en morgen zondag 7 mei loopt de driedaagse verder op verschillende locaties in de regio.

Aan de tiende ESAR-reddingshonden-driedaagse nemen teams uit Nederland en België deel. Vrijdagavond had al een rampoefening plaats. Daarbij werden honden ingezet om slachtoffers (simulanten) te vinden, zodat hulpdiensten zo snel mogelijk de eerste zorgen zouden kunnen toedienen.

Ook de Nederlandse Brigitte Versterre nam vrijdagavond met haar Mechelse herder Arizona deel aan de rampoefening. Met Arizona werd Brigitte verleden jaar nog vierde in het wereldkampioenschap. In 2007 was ze al eens wereldkampioen met haar vorige reddingshond Chica, ook een Mechelse herder.

Uit de rampoefening van vrijdagavond werden de nodige lessen getrokken. De evaluatie van de rampoefening leidt tot verbeterde technieken en trainingsmethodes die nog dit weekend op verschillende locaties kunnen worden toegepast.

Meer info over deze reddingshondenvereniging vind je op www.esardogs.be