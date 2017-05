Tielens bedrijf opende nieuwe toonzaal

Zaakvoerder Ruth en Peter (rechts) ontvingen heel wat belangstellenden in hun nieuwe vestiging in Tielen. Foto: Paul Keyenberg

Kasterlee - Pglas, het Tielense bedrijf dat gespecialiseerd is in uiteenlopende glastoepassingen, heeft een nieuwe toonzaal geopend aan de Kemelbeekstraat.

De nieuwe vestiging van Pglas is het eerste bedrijf dat de deuren heeft geopend aan de nieuwe KMO-zone Kemelbeek in Tielen.

Zaakvoerders Ruth Renders en Peter Van Bouwel mochten op de openingsreceptie én het aansluitende opendeurweekend heel wat belangstellenden ontvangen.

Intussen werken verscheidene andere bedrijven hun vestiging in de KMO-zone aan de Gierlebaan in Tielen in snel tempo verder af, zodat de activiteit er voortdurend zal toenemen.