Vanavond muziekkroegentocht in Tielen

Kasterlee - Deze zaterdagavond 15 april organiseert de Tielense fanfare de Kempenzonen de zestiende editie van de kroegentocht in het centrum van de gemeente. Zes 'kroegen' nemen deel.

In Tejater de Orchidee kun je genieten van Mister Bigshot, in herberg den Drietip treden D and the MP's op, in sportkaffee Tielenhei staan The Belle Rose Five te spelen, de Monkey Punks komen naar café De Koetsier, jeugdhuis JeTi zet de deuren open voor No Apologies en Bacon Fat zet café De Grote Fluit op stelten.

De optredens in de Orchidee, Drietip en Sportkaffee beginnen om 21 uur, 22.40 uur en 00.20 uur; in de Koetsier, JeTi en de Grote Fluit beginnen ze d'r aan om 21.50 uur, 23.30 uur en 1.10 uur.

De toegangsprijs voor alle optredens samen bedraagt 8 euro. Er rijdt een gratis belbus (0470-08.85.06) rond in Tielen, Lichtaart, Kasterlee, Gierle, Poederlee en Lille.