Koffiestop leverde bijna 500 euro op

Kasterlee - Vrijwilligers van CM-Samana en Broederlijk Delen hebben aardig wat euro's bijeen kunnen brengen met hun jaarlijkse 'koffiestop' in Kasterlee.

De vrijwilligers van CM-Samana en Broederlijk Delen vatten elk jaar post aan de ingang van supermarkt Delhaize, achter het gemeentehuis in Kasterlee. Ze bieden de bezoekers gratis koffie en cake aan. Die bezoekers mogen een vrijwillige bijdrage voor het goede doel deponeren in een collectebus.

Niemand is verplicht iets te geven, maar toch rolden er heel wat muntjes in de collectebus. In totaal verzamelden de vrijwilligers 491,21 euro. Dat geld komt ten goede aan boeren in het straatarme Afrikaanse land Burkina Faso.