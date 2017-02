Levend heemerf in Kasterlee

Kasterlee - De heemkundige kring van Kasterlee nodigt komende zondag 12 februari iedereen uit op de maandelijkse opendeurdag in het 'levend heemerf'.

'Levend heemerf' is een open dag in het heemerf aan de Waaiberg 1a in Kasterlee. Zondag kun je er van 14 tot 17 uur genieten van het optreden van Nostalgia in de cafetaria, met eigentijdse nummers, meezingers en tijdloze liedjes.

In de potstal kun je een demonstratie ambachtelijk bierbrouwen bijwonen, en de bakkerswerkgroep verzorgt een demo broodbakken.