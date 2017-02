De slimste werd clubkampioen bij joggingclub Kasterlee

Kasterlee - Joggingclub Kasterlee mocht ruim dertig loopsters en lopers verwelkomen op het jaarlijks clubkampioenschap. Gerarda Pulmans was niet de snelste, wel de slimste en werd zo de nieuwe clubkampioen.

De jck-ers liepen, ieder op zijn/haar eigen tempo, een afstand van 10,7 kilometer, met start en aankomst aan sporthal Duineneind in Kasterlee.

Bedoeling was de eigen eindtijd het best in te schatten. Gerarda Pulmans deed dat het beste, want ze zat er slechts zes seconden naast. Tweede was Lief Keuppens.

Gerarda mag zich nu een heel jaar lang JCK-clubkampioen noemen en de wisseltrofee thuis op een mooi plekje bewaren.