Kasterlee - Enkele mensen uit Tielen willen dit najaar een feestje bouwen met vijfenveertigjarige jongens en meisjes, en lanceren daarom een oproep.

Al wie geboren is in 1972, in de Kastelse deelgemeente Tielen woont of er school gelopen heeft, mag zich aangesproken voelen.

Wie interesse heeft in een reünie in het najaar van 2017, mag zijn/haar coördinaten doormailen naar tielen1972@gmail.com