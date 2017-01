Parking achter Kastels gemeentehuis wordt heraangelegd

Kasterlee - Begin deze week zijn de werken gestart voor de heraanleg van de parking achter het gemeentehuis van Kasterlee.

Wie in de buurt van Binnenpad in Kasterlee moet zijn, moet rekening houden met de werken aan de parking achter het gemeentehuis. Je kunt via Binnenpad nog wel het gemeentehuis en de achterzijde van bakkerij Van Heuckelom bereiken.

Wil je naar woonzorgentrum Aquamarijn, dan ga, fiets of rij je met de auto best langs de Hofstraat. Wie supermarkt Delhaize wil bezoeken, kan best langs de Hofstraat rijden. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een doorgang tussen het nieuwe toerismekantoor in opbouw en de 'oude Delhaize' naast het gemeentehuis op de Markt.