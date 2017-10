Telenet Gians Antwerp verliest in Le Portel

Geen tweede opeenvolgende zege in de FIBA Europe Cup voor Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren waren een maatje te klein voor een fysiek sterk Le Portel. De Franse ploeg had meer power en realiseerde een verdiende overwinning. “

Vorig seizoen werden de fans van Le Portel verkozen tot het beste publiek van de Franse Pro A. De 3.600 toeschouwers gaven in het debuutseizoen in Europa meteen hun visitekaartje af. Telenet Giants Antwerp was evenwel niet onder de indruk. De met driepunters uitpakkende Tyler Kalinoski was de aanstoker van de 6-11 Antwerpse bonus. Le Portel pakte echter uit met een venijnige defense en Benoit Mangin en Jakim Donaldson zorgden voor de aansluiting (13-15) en nam in het slot van het eerste kwart het initiatief over. De Giants leden balverliezen en keken na het eerste kwart tegen een 25-21 achterstand aan.

Dennis Donkor dropte driepunters en hield Telenet Giants Antwerp in het tweede schuifje tot 33-29 in het zog van Le Portel. De Franse ploeg pakte in het slot van de eerste helft met een verschroeiende tussenspurt uit. Met driepunters in combinatie met een strakke defense ging het naar 43-33 en 45-43 halfweg in het voordeel van Le Portel.

Telenet Giants Antwerp kwam sterk uit de kleedkamer. Na een alley-oop van Ismaël Bako was de aansluiting (45-39) bijna een feit. Le Portel bleef echter met indrukwekkend fysiek basketbal uitpakken. Snel, krachtig en vooral enorm efficiënt. Na een nieuwe tussenspurt was de twintiger bij 65-47 bijna een feit. Coach Roel Moors bleef roteren, switchte in defense en zag zijn team niet opgeven. Jason Clark en Tyler Kalinoski waren dan ook de inspirators van een bescheiden comeback en van 82-64 ging het met een kleine ploeg naar 84-74. Meer zat er voor een moegestreden Telenet Giants Antwerp echter niet. Een uitgekookt Le Portel drukte nog door naar een 94-79 zege..

Le Portel-Telenet Giants Antwerp 94-79

Le Portel: Golden 9, Odiakosa 0, Traore15 , Mangin 10, Donaldson 8, Chathuant 10, Hachad 5, Hassell 17, Begarin 5, Carter 15

Telenet Giants Antwerp: Lee 4, Donkor 21, Clark 10, Vanwijn 3, Vervoort 0, Schoepen 0, Akyazili 0, Bako 10, Kingsley 4, Dudzinski 4, Kalinoski 23

Kwarts: 25-21, 20-14, 30-24, 19-20