Telenet Giants Antwerp boekte derde zege op een rij in EuroMillions League

Telenet Giants Antwerp pakte in de EuroMillions League met een knappe prestatie in Leuven Bears uit. De selectie van coach Roel Moors zegevierde met 67-92. Meteen een derde opeenvolgende Belgische zege.

Leuven Bears vormde na het openingskwart (20-21) nooit een bedreiging voor Telenet Giants Antwerp. Halfweg hadden de Sinjoren reeds een 30-42 bonus op het scorebord. In het derde kwart ging het naar 45-64 en lag de overwinning reeds in een definitieve plooi.

Telenet Giants Antwerp pakte uit met maar liefst 15 op 24 driepunters. Thibaut Vervoort dropte 4 op 4 en Paris Lee 3 op 3 bommen. Alle twaalf spelers kwamen op het parket en kwamen tevens allemaal tot scoren. Vijf spelers kwamen dan weer in de dubbele cijfers. De Giants wonnen, met ook een sterke verdediging en een 36 op 64 shotselectie, uiteindelijk met 67-92.

Leuven Bears-Telenet Giants Antwerp 67-92

Leuven Bears: Stevens 2, Camphor 8, Lambot 3, Despalier 2, Robinson 0, Gaudoux 14, Lumpkin 21, Van Zegeren 8, Zabas 9

Telenet Giants Antwerp: Paris 17, Donkor 5, Clark 12, Vanwijn 10, Vervoort 12, Schoepen 3, Rogiers 2, Akyazili 2, Bako 2, Kingsley 7, Dudzinski 11, Kalinoski 9

Kwarts: 20-21, 10-21, 15-22, 22-28