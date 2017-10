“Speciaal om terug te keren naar Leuven”

Telenet Giants Antwerp reist vanavond naar de Leuvense Sportoase en gaat tegen de plaatselijke Bears op zoek naar een derde opeenvolgende zege in de EuroMillions League. “Het is speciaal om terug te keren naar mijn ex-ploeg en stadgenoten,” zegt Ismaël Bako.

Met een verdiende Europese overwinning in de koffer arriveerde Telenet Giants Antwerp laat donderdagavond opnieuw in België. De sportieve en medische staf was op de terugreis en via Wenen reeds begonnen met de partij in Leuven Bears. Voor het vertrek uit Sarajevo verzorging en video en tijdens en tussen de vluchten bekeek het coaches-duo Roel Moors/Christophe Beghin beeldmateriaal van Leuven Bears.



De Giants gaan in Leuven op zoek naar een derde Belgische zege op een rij in de EuroMillions League. Ismaël Bako keert dan weer terug naar de roots. “Ik ben van Leuven en van mijn zestiende tot vorig seizoen was ik actief bij Leuven Bears. De ploeg onderging een volledige facelift, maar toch is het voor mij speciaal om terug te keren naar mijn ex-team en stadsgenoten,” aldus de 22-jarige center van de Giants die vorig seizoen bij Leuven Bears de trofee van Belofte van het Jaar veroverde.



Bij Telenet Giants Antwerp geen Aleksander Marelja. Het contract van de Servische power forward liep 20 oktober af. De Nigeriaanse center Moses Kingsley is tevens opnieuw fit en vierde, net zoals Thomas Akyazili, woensdag in Sarajevo zijn comeback bij de Sinjoren. Bij Leuven Bears zijn de Antwerpenaar Raf Bogaerts en de Amerikaanse power forward Forest Robinson met een schouderblessures onzeker.