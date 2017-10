Telenet Giants Antwerp opent FIBA Europe Cup in Sarajevo

De ontgoocheling van het net missen van de Champions League is doorgespoeld en Telenet Giants Antwerp start in het nog warme Bosnië en versus Bosna Sarajevo vanavond de groepsfase van de FIBA Europe Cup. “De tweede ronde is de ambitie,” stelt coach Roel Moors.

De sporen van de Joegoslavische burgeroorlog in de jaren negentig zijn nog steeds merkbaar in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. In het mooie hotel waar de Giants vertoeven kan coach Roel Moors met zijn sportieve staf evenwel in alle rust de laatste voorbereidingen treffen voor de opener in de FIBA Europe Cup. “Na drie intense weken met zes wedstrijden in de Champions League, twee in de EuroMillions League en één in de Beker van België kon de riem de voorbije week er eventjes af. Rust, recuperatie en training in functie van de komende maand stonden op het programma,” zei coach Roel Moors. 5 op 6 in de Champions League, 2 op 2 in de competitie en kwalificatie voor de kwartfinale van de Beker van België maakten dat Telenet Giants Antwerp een schitterende competitiestart kende. “

Al blijft het zuur dat één Europese nederlaag de uitschakeling betekende voor Champions League. De ontgoocheling is Belgisch met succes doorgespoeld en de FIBA Europe Cup biedt een goed alternatief. Met naast Bosna Sarajavo ook Groningen en Le Portel in poule A hebben we sportief en ook extra sportief inzake verplaatsingen het goed getroffen. We blijven tevens Europees ambitieus en gaan voor een stek in de top-2 van onze groep en dus voor de tweede ronde. Daar wordt opnieuw in een poule van vier gespeeld en in tegenstelling tot vorig seizoen is de top-2 zeker van kwalificatie voor de 1/8ste finales,” zegt coach Moors.

Voor het eerst compleet dit seizoen

Telenet Giants Antwerp is voor het eerst deze campagne ook compleet. Moses Kingsley, de 2m08 grote Nigeriaanse center die in de voorbereiding uitviel met een blessure aan de voetzool, is speelklaar. Net als Thomas Akyazili. De 20-jarige Antwerpse belofte werd in juni aan de rug geopereerd (hernia) en maakte na een lange revalidatie afgelopen weekend in tweede klasse en Giants Two zijn comeback. “Zowel Kingsley en als Akyazili missen nog matchritme. Daarvoor is deze Europese competitie ideaal. Vele wedstrijden kan dit duo best gebruiken. Europees spelen blijft voor mijn jonge kern tevens ideaal om als team verder naar elkaar toe te groeien. De eerste partij vanavond vormt al een goede test. Bosna Sarajevo, met Staphon Blair (ex-Okapi Aalstar), is een taaie en fysiek sterke ploeg. In de voorronde van de Champions League werden ze direct gewipt door Ludwigsburg. In eigen huis zijn ze echter een taaie opponent,” aldus nog Roel Moors. De Bosnische club, met Damir Krupalija (ex-Chaleroi en ploegmaat van Roel Moors en Christophe Beghin) als general manager, werd onder meer viermaal landskampioen en won driemaal de Cup. In de jaren zeventig was het een Europese topclub met 3 Joegoslavische titels en éénmaal winst in de Euroleague (Champions League).

Tien wedstrijden in één maand

De partij in Sarajevo vormt voor Telenet Giants Antwerp tevens de start van een nieuwe helse periode. Tot 18 november staan er maar liefst tien wedstrijden op de affiche. Vijf in de EuroMillions League en evenveel in de FIBA Europe Cup.

Programma 1ste ronde FIBA Europe Cup speeldag 1: 19.30 Groningen (Ned)-Le Portel (Fra); 20.00 Bosna Sarajevo (Bos)-Telenet Giants Antwerp