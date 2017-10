Telenet Giants Antwerp naar kwartfinale Belgische Cup

Telenet Giants Antwerp heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Beker van België. De havenploeg zegevierde met 83-90 bij Charleroi B. De tweedeklasser genoot van een voorgift van vijf punten. In de kwartfinale ontmoet Telenet Giants Antwerp op 8 en 10 december Oostende.

Telenet Giants Antwerp had het tegen tweedeklasser Charleroi B en in de Spiroudôme niet onder de markt. Na een 8-14 en 14-30 bonus konden de Giants een Waalse remonte niet verhinderen. Via onder meer William Robeyns (11 punten), Harris Delacic (21 punten) en Tito Casero (16 punten) kwamen de Henegouwers terug opzetten: 30-36 en 40-47 halfweg.

Ook in de tweede helft bleef het gelijkopgaand: 50-54 en 65-70. In de slotfase van de partij nam Telenet Giants Antwerp wel afstand en ging het van 70-83 naar 83-90. Hans Vanwijn (20 punten, 10 rebounds), Dennis Donkor (16 punten), Jason Clark (13 punten) en Dave Dudzinski (18 punten) kwamen in de dubbele cijfers.

Charleroi B (+5)-Telenet Giants Antwerp 83-90

Kwarts: 14-30, 26-17, 25-23, 18-20