Telenet Giants Antwerp juicht in Aalst

Telenet Giants Antwerp blijft in de winningmood en realiseerde in de EuroMillions League een tweede zege op een rij. De selectie van coach Roel Moors won op het parket van Okapi Aalstar.

Na een 22-18 achterstand halfweg hadden de Giants halfweg een 39-44 bonus op zak. In de tweede helft ging het via onder meer Paris Lee (11 punten, 4 assists, 6 steals), uitblinker Dave Dudzinski (18 punten, 7 rebounds), Dennis Donkor (16 punten) en Hans Vanwijn (9 punten en 10 rebounds) naar 47-52, 56-63 en 59-69.

Okapi Aalstar kwam via Wesley Channels en Olivier Troisfontaines nog opzetten naar 70-71. De Giants bleven cool en legden met vrijworpen van onder meer Ismaël Bako de verdiende winst dan ook vast.

Okapi Aalstar-Telenet Giants Antwerp 72-77

Okapi Aalstar: Channels 17, Taylor 11, Amis 1, Hemeleers 0, Tofi 8, Troisfontaines 17, Geukens 0, Kohadja 0, Dunham 3, Charbascz 15

Telenet Giants Antwerp: Lee 11, Donkor 16, Clark 8, Vanwijn 9, Marelja 4, Rogiers 0, Bako 6, Dudzinski 18, Kalinoski 5,

Kwarts: 22-18, 17-26, 13-12, 20-21