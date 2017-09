Telenet Giants Antwerp stunt in tweede voorronde Champions League

Telenet Giants Antwerp pakte in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League met een stunt uit tegen Nizhny Novgorod. Dinsdag volgt de return in Rusland. Een draw of een nederlaag met één of twee punten en de Giants werken de beslissende voorronde tegen het Poolse Rosa Radom af

Tegen de fysiek sterk Russen werden de Giants in de eerste helft gedomineerd. Van 24-27 ging het met negen bommen naar 30-37 en 45-54. Zakharov en Strebkov waren de uitblinkers. De Giants verloren Kalinoski (voet) maar reageerden via Donkor, Schoepen en Lee naar 62-64. Na 67-71 namen de Giants via Dudzinski bij 86-85 de leiding over. Lee, Vanwijn, Schoepen en Clark zorgden na een nagelbijter voor de Europese stunt.

Telenet Giants Antwerp-Nizhny Novgorod 90-87

Telenet Giants Antwerp: Lee 9, Donkor 9, Clark 8, Vanwijn 17, Vervoort 0 , Marelja 11, Schoepen 11, Rogiers 2, Bako 5, Dudzinski 9, Kalinoski 9

Nizhny Novgorod: Martynov 0, Komolov 8, Jelovac 23, Gibbs 2, Zhbanov 0, Uzinski 2, Popov 6, Strebkov 16, Panin 4, Zverev 2, Zakharov 24

Kwarts: 24-27, 21-27, 22-17, 23-16