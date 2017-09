Telenet Giants Antwerp naar tweede voorronde Champions League

Telenet Giants Antwerp won ook het tweede duel van de Zweedse kampioen BC Lulea en plaatste zich voor de tweede voorronde van de Champions League. De Giants ontmoeten zondag (17u30) in de Lotto Arena het Russische Novgorod. De return is volgende week dinsdag in Rusland. De eerste competitiewedstrijd tegen Limburg United moet worden uitgesteld

Net als dinsdag opende BC Lulea vinnig en had het via Denzel Andersson snel een 0-5 voorsprong op zak. Telenet Giants pakte echter met een snedige reactie uit. Hans Vanwijn met power en vooral een productieve Dave Dudzinski waren de bezielers van de 11-11 tussenstand. De Giants hadden het momentum te pakken en drukten met onder meer twee driepunters van Paris Lee door naar een 22-14 bonus na het eerste kwart.

Er volgde in het begin van het tweede schuifje echter geen nieuwe energiestoot van de Giants. BC Lulea reageerde via Yannick Anzulini en vooral Brandon Rozzell. Na een 3-11 tussenspurt was de aansluiting bij 25-25 dan ook een feit. Coach Roel Moors roteerde verstandig, maar zag dat zijn team tegen een stug BC Lulea moeilijk afstand kon nemen. Van 32-32 ging het via Jason Clark wel naar 40-32, maar de Zweedse kampioen milderde halfweg naar een 42-37 achterstand.

Jason Clark was in het derde kwart de inspirator van een sterk Antwerps moment. Na een spectaculaire dunk van Hans Vanwijn flikkerde er na snel basketbal dan ook een 52-40 Antwerpse voorsprong op het scorebord. De Giants zaten op rozen, maar vergaten het af te maken. Na een nieuwe 0-9 Zweedse tussenspurt was de partij bij 59-56 opnieuw open. Met een driepunter van Tyler Kalinoski trok Telenet Giants Antwerp toch het laatste kwart in met een 64-56 tussenstand.

In het slotkwart ging het collectief snel naar 71-58. Nog was de Antwerpse buit niet binnen. BC Lulea toonde veerkracht, reageerde met driepunters en bij 71-66 en met nog vijf minuten op de wedstrijdklok was alles opnieuw mogelijk. Lulea knokte zich naar 73-71, maar na onsportieve fout van Lulea scoorden Jason Clark en Aleksander Marelja belangrijke korven 79-74. Een swingende Jason Clark (23 punten, 5 assists) en Dennis Donkor loodsten de Giants in de slotfase naar verdiende winst.

De selectie van coach Roel Moors moet drie voorrondes overleven (derde ronde eventueel tegen het Poolse Rosa Radom) om in de groepsfase (poule van acht) van de Champions League terecht te komen. Bij uitschakeling wordt Telenet Giants Antwerp in de FIBA Europe Cup opgevist.

Telenet Giants Antwerp-BC Lulea 83-74

Telenet Giants Antwerp: Lee 6, Donkor 7, Clark 23, Vanwijn 6, Vervoort 0, Marelja 11, Schoepen 5, Bako 2, Dudzinksi 16, Kalinoski 7

BC Lulea: Upshur 14, Rönnquist 5, Hansson 0, Liden 7, Massamba 0, Anzulini 12, Arvidsson 0, Saks 4, Rozzell 24, Andersson 6, Kearney 2

Kwarts: 22-14, 20-23, 22-19, 19-18