Port of Antwerp Giants verliest na thriller

Geen thuiswinst voor Port of Antwerp Giants versus Brussels. De club uit de hoofdstad heeft met een tweede uitzege in de halve finales in de Lotto Arena een 1-2 tussenstand beet en dus de finale in het vizier. Brussels kan zich donderdag voor het eerst in de vierjarige geschiedenis in de EuroMillions League kwalificeren voor de finale.

Port of Antwerp Giants opende met een 2 op 2 van Ryan Anderson en een driepunter van Jason Clark pittig en had snel een 5-0 en 10-6 bonus op het scorebord. Brandon Ubel tekende weer present en loodste met Jeremy Simmons Brussels bij 17-19 naar een eerste voorsprong. Met een bom van Jason Clark sloten de Giants het eerste kwart toch met een 20-19 voorsprong.

Bij een 28-24 schakelden de Giants een versnelling hoger. Een bom van Dorian Marchant kreeg een lekker vervolg van een vinnige Jason Clark. Na een 9-0 tussenspurt ontplofte de Lotto Arena bij 37-24. Een technische fout voor Ryan Anderson, na een flop, gaf Brussels eventjes ademruimte: 37-29. Gavin Ware wilde echter niet wijken en leidde de Giants halfweg naar een 41-31 tussenstand. De Sinjoren hadden na twee kwarts acht scorende spelers, Brussels slechts vijf. De rebound (18-18) was bij de pauze in evenwicht maar een 51-32 evaluatie gaf wel de correcte weergave van de Antwerpse dominantie.

Brussels reageerde in de tweede helft evenwel op schitterende wijze. Brandon Ubel bleef scoren en na een 0-9 tussenspurt ging het naar 41-40. De Giants acteerden krampachtig maar konden na 45-43 en via Gavin Ware opnieuw afstand nemen: 51-46. Domien Loubry had intussen zijn eerste punten gescoord, maar incasseerde in het slot van het derde kwart zijn vierde fout. De Giants begonnen het slotkwart van een steeds meer bitsige partij met een 57-50 bonus. Brussels vond via de Litouwer Augustas Peciukevius bij 59-58 de aansluiting. In een heuse nagelbijter bleef Port of Antwerp Giants tot 66-64 aan de leiding. Chris Dowe en Brandon Ubel stuwden Brussels, dat Domien Loubry intussen met 5 fouten zag uitvallen, naar 66-70. Bij 68-72 en op 53 seconden van het einde pakte Jeremy Simmons met een verschroeiende alley-oop uit 68-72. In hectisch slot verloren de refs de pedalen, maar konden de Giants een verloren situatie niet meer ombuigen. Brussels, dat bijna de ganse partij op achterstand stond, ging dan ook op een diefje met de winst lopen. Voor de derde keer op een rij was er richting de Giants een dubieuze wedstrijdleiding. De refs werden tijdens en na de partij door de Antwerpse fans dan ook geviseerd. Coach Roel Moors en zijn selectie reageerden verstandig en gaven geen commentaar op de zwakke leiding.

Port of Antwerp Giants-Brussels 71-74

Port of Antwerp Giants: Kanda 3 , Beghin 2, Clark 16, Ware 13, Punter 11, Anderson 6, Schoepen 0, Marchant 3, Smith 14, Conger 3

Brussels: Loubry 4, Dowe 10, N. Foerts , Lichodzijewski 5, Muya 0, Depuydt 0, Peciukevicius 10, Ubel 21, Bray 11, Simmons 13