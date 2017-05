Port of Antwerp Giants start donderdag halve finale versus Brussels

Port of Antwerp Giants kent zijn tegenstander in de halve finales van de play-offs van de EuroMillions League. De havenploeg neemt het op tegen Brussels.

Port of Antwerp Giants opent de halve finale (best of five) donderdag (20u30) in de Lotto Arena. De selectie van coach Roel Moors geniet ook tegen Brussels van het belangrijke thuisvoordeel. De Giants wonnen in de reguliere fase tweemaal in eigen midden van Brussels, maar verloren ook tweemaal on the road in de hoofdstad. De tweede halve finale brengt een clasico en gaat tussen Oostende en Charleroi.

Programma

Halve finales-play-offs (best of five):

Serie 1: 24/05 Oostende-Charleroi; 26/05 Charleroi-Oostende; 28/05 Oostende-Charleroi; 31/05 Charleroi-Oostende(eventueel); Oostende-Charleroi 3/06 (eventueel)

Serie 2: 25/05 Port of Antwerp Giants-Brussels; 27/05 Brussels-Port of Antwerp Giants; 29.05 Port of Antwerp Giants; 1/06 Brussels-Port of Antwerp Giants (eventueel): 4/06 Port of Antwerp Giants-Brussels (eventueel)



Finale play-offs (best of five)

7/6; 9/6; 11/6; 14/6 (eventueel); 17/6 (eventueel)