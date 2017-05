Port of Antwerp Giants met comeback van het jaar naar halve finale

Port of Anwerp Giants pakte in de tweede wedstrijd van de kwartfinale met de comeback van het jaar uit. In het slotkwart boog het een 68-50 achterstand om in een schitterende 73-76 overwinning. De Giants, die woensdag ook de eerste partij wonnen, openen donderdag in de Lotto Arena de halve finale versus Brussels of Limburg United. Voor Port of Antwerp Giants is het de eerste halve finale van de play-offs sinds 2012.

Wat ontwikkelde Port of Antwerp Giants in het eerste kwart weer een geweldige defensieve druk. Gavin Ware tekende tevens present in the paint en na een 3 op 3 van de Amerikaanse center van de Giants ging het na 2-8 naar een 9-14 Antwerpse bonus. Bergen kwam tegen de strakke bezoekende defense niet los en had na acht minuten slechts 13 punten gescoord. Pas wanneer coach Roel Moors begon te roteren konden de Henegouwers een vuist maken. Dat maakte dat Delano Demps Bergen bij 18-17 voor de eerste keer op voorsprong bracht. Met twee vrijworpen van Ordane Kanda sloten de Giants het eerste kwart toch af met een 18-19

De start van het tweede kwart gingen de Giants echter de mist in. Na 4 minuten lukte het slechts één field-goal. JJ Mann en Carlon Green hadden intussen Bergen met een 11-2 tussenspurt naar een 29-21 bonus geloodst. De Antwerpenaars grossierden in balverliezen en Bergen profiteerde, met ook Lionel Bosco, maximaal naar 34-25. Gavin Ware milderde naar 34-29 maar een vinnig Bergen rook bloed en drukte snel door naar 40-29. Bij een 40-31 tussenstand maakte Lionel Bosco een duidelijke fout op Jason Clark. De referees floten niet en het laatste balbezit was voor de Henegouwers. Bergen benutte de “assist” van de refs en JJ. Mann legde met een bom at the buzzer van de eerste helft de 43-31 score halfweg vast.

De Giants misten scherpte in het derde kwart. JJ. Mann pakte weer met een driepunter en Delano Demps en de Roemeense reus Alexandru Olah volgden zijn voorbeeld: 52-35. De Giants ergerden zich te veel aan de zwakke arbitrage en Bergen trok het laatste kwart dan ook in met een 63-48 bonus.

In het laatste kwart schoot Port of Antwerp Giants bij een 68-50 achterstand wakker. Opnieuw gretigheid in defense en een bevlieging van Jason Clark zorgden voor een 0-11 tussenspurt: 68-61. Clark bleef scoren, Bergen panikeerde en na een 3-20, was bij 71-70 de aansluiting een feit. Gavin Ware dunkte de Giants bij 71-72 zelfs op voorsprong. Met opnieuw Jason Clark en Demitrius Conger ging het na een bloedstollende eindfase en na een waanzinnige Antwerpse comeback naar een 73-76 zege.

Bergen-Port of Antwerp Giants 73-76

Bergen: Green 17, Sainsbury 0, Cage 9, Demps 12, Bosco 8, Gorgemans 0, Van Caeneghem 2, Lasisi 2, Olah 8, Mann 15

Port of Antwerp Giants: Kanda 2, Beghin 0, Clark 17, Ware 18, Punter 6, Vervoort 0, Anderson 6, Marchant 8, Smith 8, Conger 11,