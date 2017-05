“Verdedigend maakten we het verschil”

Port of Antwerp Giants opende de 38ste editie van de play-offs met een knappe prestatie en met winst tegen Bergen. De havenploeg heeft in de kwartfinale een 1-0 op zak. Mits winst vrijdag in de Mons Arena is een stek in de halve finale een feit. Bij verlies volgt zondag (17 uur) een beslissende derde partij in de Lotto Arena. De selectie van coach Roel Moors legde de basis van de winst met een strakke defense en beperkte Bergen tot 61 punten. “Verdedigend maakten we vandaag inderdaad het verschil,” zei coach Roel Moors.

Port of Antwerp Giants nam na de studieronde (7-6) de beste start en kon, ondanks een 3 op 3 van de Roemeense reus Alexandru Olah, dan ook lichtjes domineren. Bergen liet echter niet begaan en bleef via man in vorm Delano Demps in het spoor van de Giants: 15-14. Dorian Marchant zorgde met een bom at the buzzer van het eerste kwart voor een 22-19 Antwerpse bonus.

Port of Antwerp Giants bleef in het tweede schuifje met een bijzonder strakke defense uitpakken. Bergen vond geen opening en met snel collectief basketbal en via Gavin Ware, Kevin Punter en de weer sterk ingekomen Demitrius Conger ging het dan ook snel naar een 32-21 en 36-23 voorsprong voor de Giants. Bergen had geen reactie en de selectie van coach Roel Moors trok dan ook de rust in met een 46-30 tussenstand.

De Lotto Arena zag Port of Antwerp Giants in het derde kwart met een flitsende start uitpakken. Snel en creatief Antwerps basketbal leidde snel naar een maximale 53-30 bonus. Bergen hing in de touwen en de Sinjoren moesten enkel maar de knock-out uitdelen. Die kwam er echter niet in het slot van het derde schuifje. Concentratieverlies bracht Antwerpse balverliezen en Bergen profiteerde via opnieuw een dartele Delano Demps en na een 4-18 tussenspurt ging het naar 57-48. De Giants waren even van slag en na drie kwarts rook Bergen bij 62-52 bloed. In het slotkwart stelden de Sinjoren via Dorian Marchant, Gavin Ware (14 punten, 8 rebounds) en Demitrius Congers echter orde op zaken. Van 66-55 evolueerde de score dan ook naar een beslissende 73-59 tussenstand. Een kolkende Lotto Arena veerde nogmaals recht en stuwde Port of Antwerp Giants mee naar overtuigende winst.

Port of Antwerp Giants-Bergen 73-61

Port of Antwerp Giants: Kanda 3, Beghin 2, Clark 4, Ware 14, Punter 11, Vervoort0 , Anderson 9 , Marchant 9, Smith 8, Conger 13

Bergen: Green 5, Cage 6, Demps 24, Houdart 0, Mortant 0, Bosco 4, Gorgemans 8, Van Caeneghem 0, Lasisi 0, Olah 10, Mann 4

Kwarts: 22-19, 24-11, 16-22, 11-9