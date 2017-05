Jason Clark uitgeroepen tot meest waardevolle speler

Foto: WAS

In het referendum van de Waalse collega's van Le Soir werd Jason Clark uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van het seizoen.

In het referendum van onze collega's van Le Soir werd de Amerikaanse shooting guard Jason Clark (27) van Antwerp Giants uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de EuroMillions League. Hij ging in de uitslag Rasko Katic (Oostende) en Seth Tuttle (Limburg United) vooraf en volgt John Tofi op de erelijst op.

In het referendum Belofte van het Jaar werd Ordane Kanda van de Giants tweede. Ismaël Bako van Leuven Bears won deze trofee. Bako speelt volgend seizoen voor Port of Antwerp Giants.