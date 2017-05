Port of Antwerp Giants opent play-offs tegen Bergen

Port of Antwerp Giants opent volgende week woensdag 17 mei de kwartfinales van de play-offs tegen Bergen. De havenploeg geniet als nummer twee en versus de nummer zeven Bergen van het belangrijke thuisvoordeel en speelt in deze best of three een eventuele derde partij altijd in eigen midden

De laatste wedstrijd van de reguliere fase van de 36ste speeldag van de EuroMillions League had voor Port of Antwerp Giants geen belang meer. De havenploeg was na knappe winst tegen kampioen en leider Oostende afgelopen zondag immers al zeker van de tweede plaats. De partij in Okapi Aalstar bracht voor de Giants na een nagelbijter en in de slotseconde een 83-82 nederlaag.

Geen Jason Clark bij Port of Antwerp Giants in het Forum van Aalst. De Amerikaanse sterkhouder kampte met een lichte enkelblessure en kreeg met het oog de play-offs rust. “Ik ga snel de trainingen hervatten. Volgende week woensdag sta ik bij de start van de play-offs op scherp hoor,” gaf de patron van de havenploeg met een knipoogje mee. De Giants misten in het eerste kwart in Aalst volledig de start en keken dan ook tegen een 28-13 tussenstand aan. Coach Roel Moors roteerde met al zijn jongeren en zag zijn team met een sprankelend tweede schuifje uitpakken. Mike Smith en Kevin Punter kregen in het tweede kwart steun van Dorian Marchant en Demitrius Conger en na een 6-19 tussenspurt vonden de Giants bij een 34-32 tussenstand de aansluiting. Via Gavin Ware en een bom van Dorian Marchant ging het naar een 39-39 tussenstand halfweg. Ook in de tweede helft bleef Port of Antwerp Giants lekker meedraaien tegen een Okapi Aalstar dat moest winnen. Van 48-53 ging het naar een 60-60 tussenstand na drie kwarts. In het slotkwart kwamen de Giants met driepunter van Thibaut Vervoort en korven van Roby Rogiers op een 61-65 en 70-75 bonus. In de slotminuut vond Okapi Aalstar met driepunters van Yunio Barrueta de aansluiting: 80-80. De drie referees Krehic, Delange en Deblieck floten in het laatste kwart geen enkele fout tegenover Okapi Aalstar. Op 1,5 seconden van het einde en bij een 82-82 kregen de Giants nogmaals een fout en legde Vernon Taylor de overwinning met een vrijworp voor Okapi Aalstar vast.

Okapi Aalstar-Port of Antwerp Giants 83-82

Okapi Aalstar: Amis 9 , Tofi 0, Taylor 23, El Khounchar 8, Troisfontaines 19, Geukens 8, De Thaey 2, Uzoh 0, Barrueta 14, Blair 0

Port of Antwerp Giants: Kanda 0, Beghin 2, Ware 13, Punter 14, Vervoort 3, Anderson 6, Marchant 19, Smith 11, Rogiers 4, Conger 10, Mwendanga 0

Patrick Ceulemans