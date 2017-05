Port of Antwerp Giants wint topper in zinderende Lotto Arena van kampioen Oostende

Port of Antwerp Giants won de topper van de 35ste speeldag versus kampioen en leider Oostende en is meteen zeker van de tweede stek in de reguliere fase.

Port of Antwerp Giants boekte in een met 4.000 toeschouwers gevulde en kolkende Lotto Arena een schitterende zege tegen Oostende. De Giants zijn meteen zeker van de tweede stek achter Oostende en hebben thuisvoordeel in de kwartfinales van de play-offs en eventueel in de halve finale.

Tegen Oostende had Port of Antwerp Giants, op de studieronde na, steeds de leiding op het scorebord. Mike Smith was met 23 punten en 6 assists de uitblinker. Ook Jason Clark (19 punten, 4 op 6 bommen, 10 assists) en Kevin Punter (3 op 5 driepunters) stuwden de Giants na een 44-33 bonus halfweg en een 67-57 voorsprong mee naar een 90-80 overwinning. Pierre-Antoine Gillet was met 20 punten de topschutter bij Oostende. Woensdag in de slotspeeldag van de EuroMillions League en wordt duidelijk tegen wie Port of Antwerp Giants het in de kwartfinale (vanaf 17 mei) opneemt.

De selectie van coach Roel Moors neemt het tegen nummer 7 op. Vijf ploegen, Limburg United, Okapi Aalstar, Kangoeroes Willebroek, Charleroi en Bergen kunnen nog op de zevende spot eindigen. De Giants trekken op woensdag naar Aalst. Onder meer Limburg United-Brussels en Charleroi-Bergen fonkelen nog op de affiche.

Port of Antwerp Giants-Oostende 90-80

Port of Antwerp Giants: Kanda 0, Beghin 2 , Clark 19, Ware 9, Punter 13, Vervoort 0, Anderson 8, Marchant 8, Smith 23, Conger 8

Oostende: Walden 9, Mwema 9, Gillet 20 , Salumu 12, Katic 8, Boukichou 9, Djordjevic 2, Kuridza 0, Kesteloot 8, Newbill 3

Kwarts: 18-18, 26-17, 23-22, 23-23