Port of Antwerp Giants na nederlaag versus Limburg United nog niet zeker van tweede stek

Port of Antwerp Giants is nog niet zeker van de tweede plaats. De Giants verloren na overtime en na een thriller van Limburg United. Als Brussels vandaag verliest in Leuven Bears is de tweede stek een feit. Anders moeten de Giants op de laatste twee speeldagen nog één keer winnen of hopen op een uitschuiver van de club uit de hoofdstad.

Wat een flitsende start van Limburg United. Sinjoor Yannick Desiron opende sterk in the paint (3-12) en met snel basketbal en via Jordan Swing, Wen Mukubu en Seth Tuttle ging het dan tegen een zwak verdedigend Port of Antwerp Giants naar een 8-18 Limburgse bonus. Limburg United was in het eerste kwart offensief verbluffend, werkte af aan 72 procent en had na het eerste kwart dan ook een 22-29 voorsprong beet.

Port of Antwerp Giants had in het tweede schuifje wel verdedigende intensiteit. Er werd gevochten voor elk balbezit en via Ryan Anderson, Mike Smith en de sterk ingekomen Demitrius Conger vonden de Giants na een 27-34 en 33-36 tussenstand de aansluiting. Jason Clark swingde, Demitrius Conger dunkte en bij 43-41 en na een korf van Gavin Ware had Port of Antwerp Giants voor het eerst de leiding beet. Limburg United hapte naar adem en halfweg hadden de Giants een 50-46 bonus op zak.

Port of Antwerp Giants ging in het derde schuifje op zijn elan verder. Ryan Anderson, Mike Smith en een dunkende Gavin Ware drukten tegen een stilgevallen Limburg United door naar 55-49 en maximaal naar 61-51. In de slotfase van het derde kwart kampten de Giants met foutenlast. Limburg United profiteerde met een 8-14 tussenspurt en milderde naar een 69-65.

Het slotkwart bracht een heuse nagelbijter. Yannick Desiron bleef knap presteren en hield mee zijn ploeg in het zog van Port of Antwerp Giants. Langs beide kanten werden er dubieuze beslissingen van de referees genoteerd. Ook evenwel slordigheden van beide teams. Van 72-70 ging het via Kevin Punter en Jason Clark naar 78-75. Demitrius Conger zorgde voor 86-82. Jordan Swing liet echter niet begaan forceerde bij 88-88 de aansluiting. Op zeven seconden van het einde lukte Jason Clark een bom en leek bij 91-88 de Antwerpse winst een feit. De Sinjoren vergaten echter een fout te maken in Jordan Swing lukte in de slotseconden de bom van de verlenging: 91-91. In overtime ging het naar 92-96 voor Limburg United. De Giants reageerden met een 6-2 (98-96), maar Jordan Swing herstelde het evenwicht en Seth Tuttle bracht Limburg United op voorsprong (98-100). De driepuntpoging van Gavin Ware ging in de slotseconde naast en de Limburgse zege was een feit.

Port of Antwerp Giants-Limburg United 98-100

Port of Antwerp Giants: Beghin 2, Clark 23, Ware 16, Punter 11, Vervoort 0, Anderson 15, Smith 9, Conger 22, Mwendanga 0

Limburg United: Mukubu 9 , Lemaire 3, Simons 15, Jansen 10, Vanwijn 11, Tuttle 14, Swing 14, Anderson 5, Desiron 14, Lodwick 5

Kwarts: 22-29, 28-17, 19-19, 22-26, 7-9