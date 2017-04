Port of Antwerp Giants walst over Brussels

Port of Antwerp Giants boekte op de 33ste speeldag van de EuroMillons League een beklijvende zege versus Brussels. De selectie van coach Roel Moors telt met nog drie wedstrijden op de affiche twee zeges meer dan de club uit de hoofdstad en staat tevens positief ten opzichte van Domien Loubry en co.

Port of Antwerp Giants, dat naast Yoeri Schoepen en Ordane Kanda met Dorian Marchant (knie) een derde Belgische sterkhouder miste, domineerde de ganse partij en boekte dan ook een logische zege.

Brussels, zonder de Amerikaanse basisspeler Jeremy Simmons (kuit), kon in de eerste helft via Alex Lichodzijewski en Domien Loubry wel in de partij blijven: 15-15 en 33-30 na een bom at the buzzer van Sinjoor Domien Loubry voor Brussels.

Refereree Vincent Delestree had het niet echt begrepen op de Giants en coach Roel Moors. De havenploeg verloor echter niet zijn cool en legde in het derde schuifje de basis van de winst. Met een 22-11 tussenspurt ging het dan ook naar een 55-41 bonus. Met drie spelers in de dubbele cijfers, Mike Smith (17 punten, 10 rebounds), Ryan Anderson (12 punten, 10 rebounds) en Gavin Ware (11 punten, 12 rebounds), drukten de Giants in het vierde kwart en via ook Kevin Punter en Jason Clark (13 punten, 7 assists) dan ook door naar een knappe zege. De Giants pakten vooral ook uit met een collectieve en stevige verdediging en domineerden tevens de rebound (54-38).

Port of Antwerp Giants-Brussels 73-54

Port of Antwerp Giants: Beghin 0- , Clark 13, Ware 11, Punter 14, Vervoort 0, Anderson 12, Smith 17, Conger 6, Mwemdanga 0

Brussels: Loubry 13, Dowe 5, Lichodzijewski 20, Muya 3, Depuydt 0, Peciukevicius 0, Ubel 11, J. Foerts 0, Bray 2

Kwarts: 15-15, 18-15, 22-11, 18-13