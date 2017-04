Port of Antwerp Giants verliest na spannende partij in Charleroi

Geen vierde zege op een rij dit seizoen voor Port of Antwerp Giants versus Charleroi. De havenploeg verloor na een spannende partij in de Spiroudôme. De Giants blijven wel tweede, maar tellen door de zege van Brussels versus Kangoeroes Willebroek nog maar één zege meer dan de club uit Brussels. Zondag ontvangt Port of Antwerp Giants Brussels in de Lotto Arena. Een partij die absoluut moet gewonnen worden richting de tweede plaats.

De Spiroudôme van Charleroi was maar karig gevuld voor de kraker tussen Spirou Charleroi en Port of Antwerp Giants. De hoogdagen van de Spirous zijn dan ook een tijdje voorbij en ook dit seizoen is met voorlopig een achtste stek een ontgoocheling. Charleroi miste nog steeds Jevohn Shepherd en Maxime Gaudoux, maar recupereerden Ioann Iarochevitch. Port of Antwerp Giants miste Ordane Kanda (rug). De Antwerpse guard zou zondag versus Brussels opnieuw inzetbaar zijn.

Port of Antwerp Giants lag in het eerste kwart niet onder bij Charleroi. Na de studieronde (8-1) forceerden Jason Clark en Ryan Anderson de aansluiting. Ook Gavin Ware tekende offensief present, scoorde vanop afstand en hield de Giants na 16-13 in het spoor van Charleroi: 22-20. In het tweede schuifje kwam de avenploeg bij 22-24 en via Demitrius Conger op voorsprong. Defensief zat het echter in de eerste helft niet echt goed bij de Sinjoren. Charleroi rook bloed en liep na 29-28 en via een sterke Ioann Iarochevitch, D.J. Richardson en de met driepunters uitpakkende Alex Libert weg naar 43-34. Gavin Ware reageerde naar 43-40, maar na Antwerpse balverliezen ging het dan ook naar een 49-40 tussenstand voor Charleroi halfweg.

Het derde kwart was defensief wel scherper en was dan ook voor Port of Antwerp Giants. Dorian Marchant, Demitrius Conger en een sterke Gavin Ware (19 punten, 13 rebounds) brachten de Giants dan ook in het spoor van Charleroi. Van 49-40 ging het dan ook naar 52-40, 56-55 en 64-61 na drie kwarts.

In het slotschuifje kwam Charleroi moeilijk tot scoren tegen de switchende defense van Port of Antwerp Giants. Offensief waren de Giants eerst nog aarzelend, maar na 70-67 een 0-6 tussenspurt namen de Giants bij 70-73 de partij stevig in handen. Refereree Renaud Geller gaf echter nauwelijks een “call” mee aan de Giants. Bij een 73-74 leden de Giants tevens twee dure balverliezen en brachten Ivan Radenovic en D.J. Richardson Charleroi opnieuw op voorsprong: 77-74. Coach Roel Moors trachtte met een time-out orde op zaken te stellen. Keaton Grant leidde Charleroi echter mee naar de zege.

Charleroi-Port of Antwerp Giants 83-78

Charleroi: Libert 8 , Fusek 4, Iarochevitch 17, Marnegrave 2, Harris 3, Richardson 21, Grant 16, Kemp 3, Schwartz 3, Radenovic 6

Port of Antwerp Giants : Beghin 0, Clark 8, Ware 19, Punter 4, Anderson 13, Marchant 8, Smith 7, Conger 16, Mwendanga 3

Kwarts: 22-20, 27-20, 15-21, 19-17