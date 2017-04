Kangoeroes Willebroek wint na overtime van Port of Antwerp Giants

De vierde regionale clash van dit seizoen tussen Kangoeroes Willebroek en Port of Antwerp Giants bracht een derde overwinning voor de Rupelploeg. Dennis Donkor, ex-Giants en volgend seizoen opnieuw uitkomend voor de Antwerpse ploeg, leidde Kangoeroes Willebroek in overtime naar de winst.

De studieronde was via Christophe Beghin en Mike Smith voor Port of Antwerp Giants: 2-6. Een krachtig Kangoeroes Willebroek reageerde echter scherp en via een vinnige Terrance Henry en PapiBadji flikkerde er na een 11-0 een 15-6 Willebroekse bonus op het scorebord. De Giants waren altijd een stapje te traag en van 22-19 ging het dan ook naar 27-23. Via Gavin Ware milderden de Giants wel naar een 35-33 score halfweg. In het derde schuifje bleef Kangoeroes Willebroek tot 49-48 aan de leiding. Via Kevin Punter kwamen de Giants opnieuw aan de leiding: 50-51. De Giants namen via Gavin Ware en ook Jason Clark eventjes afstand, maar konden die bonus niet vasthouden. Dennis Donkor lukte de 61-56 en bij 68-64 leek de Willebroekse winst een feit. In de slotseconden lukte Jason Clark echter de 68-68. Op een halve seconde van het einde en bij een 68-68 tussenstand miste Gavin Ware twee vrijworpen. Weg Antwerpse zege en een overtime was aan de orde.

In de verlenging drukten de Giants door naar 71-75. Dennis Donkor reageerde met 6 punten op een rij en bracht Kangoeroes opnieuw op voorsprong: 76-75. De Giants leden balverliezen, misten vrijworpen en via Wesley Channels ging het op 30 seconden van het einde naar 79-75. In de slotfase lieten uitblinker Pape Badji (24 punten, 11 rebounds) en co. de knappe winst niet meer ontsnappen.

Kangoeroes Willebroek-Port of Antwerp Giants 83-78 (na verlenging)

Kangoeroes Willebroek: (25 op 62 shots, waarvan 5 op 23 driepunters, 28 op 39 vrijworpen en 30 fouten) CHANNELS 0-12, DONKOR 0-14, OVENEKE 5-2, WILLIAMS 2-0 , BADJI 11-13, Deroover 0-4, Beaujean 0-0, Henry 16-3, Iliaens 0-0, François 1-0,

Port of Antwerp Giants: (28 op 64 shots, waarvan 4 op 16 driepunters, 18 op 26 vrijworpen en 33 fouten) CLARK 5-6, SMITH 6-4, CONGER 2-6, ANDERSON 0-6, BEGHIN 4-0, Kanda 2-0, Ware 9-14, Punter 2-9, Marchant 3-0, Rogiers 0-0

Kwarts: 22-19, 13-14, 15-18, 18-17, 15-10