Port of Antwerp Giants blijft na winst tegen Okapi Aalstar alleen tweede

Port of Antwerp Giants boekte tegen Okapi Aalstar, zonder John Tofi ( virale infectie), een verdiende overwinning en blijft na 27 speeldagen alleen tweede in de EuroMillions League.

De havenploeg domineerde de eerste drie kwarts langs Jason Clark, Ryan Anderson, Demitrius Conger, de debuterende Kevin Punter en de met driepunters uitpakkende Dorian Marchant (4 op 6 bommen). Van 25-18 ging het dan ook naar een 53-37 bonus halfweg.

Ook in het derde schuifje bleven de Giants tegen een zwak Okapi Aalstar domineren en ging het naar maximaal 85-58. De Ajuinen pakten via onder meer John Amis nog met een remonte uit: 89-76. Topschutter Jason Clark (23 punten, 4 rebounds, 4 assists) en co. lieten begaan en stelden de Antwerpse zege veilig. Ryan Anderson (16 punten, 12 rebounds) en Demitrius Conger (12 punten, 10 rebounds) waren goed voor een double-double en Kevin Punter was bij zijn debuut goed voor 11 punten en 6 rebounds.

Port of Antwerp Giants-Okapi Aalstar 98-80

Port of Antwerp Giants: Kanda 6, Beghin 2, Clark 23, Ware 4, Punter 11, Vervoort 0, Anderson 16, Marchant 16, Smith 8, Rogiers 0, Conger 12, Mwendanga 0

Okapi Aalstar: Amis 16, R. Taylor 12, El Khounchar 6, Troisfontaines 15, Geukens 5, De Thaey 13, Uzoh 3, Landis 3, Barrueta 7, Blair 0

Kwarts: 25-18, 28-19, 26-21, 19-22