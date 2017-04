Kevin Punter debuteert voor havenploeg versus Ajuinen

De laatste speeldag van de derde ronde van de EuroMillions League brengt zondag een belangrijk tweeluik. Port of Antwerp Giants ontvangt Okapi Aalstar en Brussels Limburg United. Als de Giants onderuit gaan in combinatie met Brusselse winst fonkelen beide ploegen op een gedeelde tweede stek. Bij de havenploeg debuteert de Amerikaanse shooting guard Kevin Punter.

Port of Antwerp Giants flikkert al 26 speeldagen in de top 2 van de EuroMillions League. Ook na deze speeldag zal dat het geval zijn. De ploeg van coach Roel Moors wil echter het derde schuifje van de reguliere fase alleen op de tweede plaats beëindigen. Mits winst in de Vlaamse klassieker tegen het Okapi Aalstar van de Antwerse coach Steve Ibens en ex-Giants spelers als Senne Geukens en Thomas De Thaey vult Port of Antwerp Giants die ambitie in. Het kan dan ontspannen en vanaf 8 april de laatste fase voor de play-offs aanvatten. Om de operatie tweede plaats tot een goed einde te brengen rekenen de Giants mee op de nieuwe Amerikaanse shooting guard Kevin Punter. “Blij dat ik zondag al voor mijn nieuwe club kan debuteren,” zei de 23-jarige Punter. Dat Roel Moors op puntjes rekent van Punter is duidelijk, al moet uiteraard rekening worden gehouden met een aanpassingsperiode voor de nieuwe Amerikaan. “Ik was tot vorige week bij het Griekse Lavrio actief. Lavrio is uit de degradatiezorgen en daarom was ik op zoek naar een nieuwe challenge in mijn rookie-seizoen,” aldus de 23-jarige en 1m90 grote shooting guard. De New Yorker (Bronx) voelde zich onmiddellijk thuis in Antwerpen. “Ik speelde in de Amerikaanse college tegen Gavin Ware en hij gaf mij toffe info over Antwerpen en de Belgische League. Ook Tyren Johnson, die nog bij Lavrio speelde, was in België (Okapi Aalstar, red.) actief en raadde me aan om voor de Giants te tekenen. Ik ken de ambities van de club. Met een jonge coach wil het verder werken richting top en in eerste instantie die tweede plaats veiligstellen. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen. Mijn ambitie op termijn? Ik proefde in 2016 en bij Minnesota Timberwolves van de NBA Summer League. Door een voetblessure kon ik niet voluit gaan. Diee NBA blijft toch een droom,” aldus nog Kevin Punter. Op training toonde de vervanger van Corey Hawkins alvast dat hij op “scherp” staat en over een efficiënt driepuntshot beschikt.