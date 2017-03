Dorian Marchant verlaat Port of Antwerp Giants

Dorian Marchant verlaat na dit seizoen Port of Antwerp Giants. "Het is tijd voor een nieuwe wind," zei de 23-jarige Antwerpse forward.

De talentvolle linkshandige Antwerpse forward ging niet in op een meerjarig voorstel van de havenploeg. “Voor coach Roel Moors wilde ik blijven, maar na zes jaar Port of Antwerp Giants is volgens mij de tijd rijp voor een nieuwe wind. Ik heb mogelijkheden om in een sterke club te tekenen,” zei Dorian Marchant. Charleroi en Oostende tonen interesse voor de Antwerpse forward.

Port of Antwerp Giants moet meteen op zoek naar vervanger. Antwerpenaar Dennis Donkor (ex-Giants) en momenteel Kangoeroes Willebroek is in beeld. Port of Antwerp Giants hoopt eerstdaags ook de Amerikaanse vervanger van de geblesseerde Corey Hawkins te presenteren.