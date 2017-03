Port of Antwerp Giants onderuit in Paleis 12

De tweede editie van The Game bracht 7.000 toeschouwers naar Paleis 12 in Brussel. De club uit de hoofdstad zegevierde na een spannende, maar geen hoogstaande parti,j van Antwerp Giants. Meteen een vier op een rij voor Brussels dat derde blijft met twee zeges minder dan het tweede geklasseerde Antwerp Giants

Voor Port of Antwerp Giants is het de eerste nederlaag na vijf opeenvolgende overwinning. Anderson en Smith met een driepunter bezorgden Port of Antwerp Giants een 7-9 bonus. De Antwerpse machine, met een onzichtbare Ware, viel echter compleet stil. Een dunkende Simmons en Muya waren de bewerkers van de 9-0 tussenspurt: 16-9. Brussels startte het tweede kwart met een 16-10 bonus. De Giants scoorden op 5 minuten slechts 2 puntjes, maar een ook slecht afwerkend Brussels viel bij 23-14 op haar beurt stil. Met korven van Conger vond Antwerp Giants bij 23-20. Gemiste Antwerpse vrijworpen deden pijn en Brussels trok de rust in met een 27-22 bonus. De Giants bleven in de aanvangsfase van het derde kwart, met Gavin Ware in de hoofdrol, knoeien en Brussels profiteerde naar een 37-24 tussenstand. Met een 2-10 tussenspurt via Clark en Conger en eindelijk wat snelheid reageerden de Giants naar 39-34. Na drie kwarts keken de Giants slechts tegen een 43-40 achterstand aan. De met een double-double uitpakkende Anderson en Mike Smith zorgden in het slotkwart bij 45-46 de Sinjoren opnieuw aan de leiding. Brussels liet niet begaan en Dowe en Lichodzijewski zorgden voor 52-50. Na nieuwe Antwerpse balverliezen drukte Dowe door naar 59-52. Met bommen vonden de Giants nog één keer de aansluiting: 59-57. Loubry met een driepunter loodste Brussels na een zwakke wedstrijd mee naar de winst.

Brussels-Port of Antwerp Giants 67-61

Brussels: (24 op 60 shots, waarvan 4 op 26 driepunters, 15 op 18 vrijworpen en 20 fouten) LOUBRY 0-7, MUYA 7-1, DOWE 5-5, UBEL 4-11, SIMMONS 6-6, Lichodzijewski 3-4, Depuydt 2-0, Peciukevicius 0-6, Bray 0-0

Port of Antwerp Giants: (22 op 57 shots, waarvan 3 op 15 driepunters, 14 op 21 vrijworpen en 18 fouten) KANDA 0-0, CLARK 5-10, SMITH 7-8, ANDERSON 4-13, WARE 0-3,Beghin 0-2,Marchant 0-0, Conger 4-5, Mwendanga 0- 0

Kwarts: 16-10, 11-12, 16-18, 24-21