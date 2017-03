Port of Antwerp Giants in de hoofdstad op zoek naar zesde opeenvolgende zege

De topper van de 25ste speeldag van de EuroMillions League is vanavond Brussels versus Port of Antwerp Giants. Brussels wijkt voor The Game uit naar Paleis 12 en verwacht maar liefst 7.000 toeschouwers.

Port of Antwerp Giants gaat vanavond in de hoofdstad op zoek naar een zesde opeenvolgende overwinning. De havenploeg prijkt op de tweede plaats en kan mits winst vanavond tegen het derde geklasseerde Brussels nog meer afstand nemen. Andere concurrenten als Okapi Aalstar en Limburg United gingen vrijdagavond al onderuit. Op een vervanger voor de geblesseerde Corey Hawkins is het nog wachten.

Richting volgend seizoen is al geweten dat assistent-coach Eddy Faus de Giants verlaat. De Giants gaan een tweede professionele assistent aanwerven. Philippe Peeters trekt naar tweedeklasser Gembo en Bert Van De Broeck naar het eveneens in tweede klasse spelende Oxaco.