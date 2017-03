Port of Antwerp Giants juicht na thriller in Limburg United

Port of Antwerp Giants won na een thriller bij Limburg United. Jason Clark scoorde in de slotseconden de winnende korf. De havenploeg blijft meteen en met 17 op 24 stevig tweede in de EuroMillions League.

Port of Antwerp Giants arriveerde in Hasselt zonder Corey Hawkins. De Amerikaanse shooting guard, die aan de schouder moet worden geopereerd en wordt vervangen, tekende niet present. Meteen definitief einde verhaal dus voor Hawkins bij de Giants. “Wij zijn in onderhandeling met een Amerikaanse vervanger en hopen zo snel mogelijk op witte rook,” zegt sportief manager Leo De Rycke.

De eerste helft was volledig Port of Antwerp Giants getint. Na de studieronde (10-8) nam een fysiek sterke Ordane Kanda de Giants op sleeptouw. Ryan Anderson plukte rebounds, Mike Smith scoorde en Ordane Kanda pakte ook met twee opeenvolgende bommen uit. Dat leverde na een 16-17 tussenstand na het eerste kwart dan ook een eerste Antwerpse uitloper op: 19-29. Limburg United zag Ben Simons (ex-Giants) wel met drie driepunters scoren, maar de Limburgers waren enorm slordig in de eerste helft (15 balverliezen). De Giants profiteerden maximaal en via ook Demitrius Conger en opnieuw Mike Smith ging het naar een 22-33 en 29-42 bonus halfweg voor Port of Antwerp Giants. De selectie van coach Roel Moors zat op rozen, maar kwam slecht uit de kleedkamer. Abe Lodwick met een bom en acht opeenvolgende punten van Wen Mukubu zorgden voor de Limburgse aansluiting: 42-47. De Giants pakten terug het momentum en na een dunk van Gavin Ware flikkerde er opnieuw een 42-55 Antwerpse bonus op het scorebord. Jason Clark kwam echter niet los en de nervositeit kroop in de Antwerpse rangen. Sinjoor Yannick Desiron scoorde vijf punten in het derde kwart en leidde Limburg United mee naar een 54-57 achterstand.

Limburg United ging in het slotkwart op zijn elan door en nam bij 60-59 en na een korf van Jerime Anderson het initiatief over. Jason Clark kwam terug van de invallersbank, nam zijn verantwoordelijk en dropte twee bommen. Met ook een driepunter van Dorian Marchant had Port of Antwerp Giants op drie minuten van het einde dan ook een 66-72 beet. De slotfase bracht een nagelbijter. Dorian Marchant lukte 3 op 4 vrijworpen (72-75). Seth Tuttle en Jason Clark misten in de laatste halve minuut vrijworpen en bij 73-76 en nog 21 seconden op de klok had Limburg United balbezit. Abe Lodwick dropte op 14 seconden met een bom de gelijkmaker: 76-76. Jason Clark scoorde op 2 seconden van het einde echter de winnende korf voor Port of Antwerp Giants.

Limburg United-Port of Antwerp Giants 76-78

Limburg United: Mukubu 17, Simons 11, Jansen 1, Vanwijn 12, Tuttle 7, Swing 0, J. Anderson 5, Desiron 8, Lodwick 15,

Port of Antwerp Giants: Kanda 12, Beghin 2, Clark 14, Ware 6, Vervoort 0, R. Anderson 9, Marchant 8, Smith 20, Conger 7, Mwendanga 0

Kwarts: 16-17,13-25, 25-15, 22-21