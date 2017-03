Port of Antwerp Giants juicht na één verlenging versus Charleroi

Port of Antwerp Giants zegevierde in de topper van de 23ste speeldag van de EuroMillions League versus Charleroi. De Giants wonnen na een thriller en één overtime en prijken nog steviger op de tweede plaats. Corey Hawkins moet aan de schouder worden geopereerd. De Giants gaan op zoek naar een vervanger.

Port of Antwerp Giants telt nu al vijf gewonnen wedstrijden meer dan Charleroi. Voor de Spirous was het meteen de derde opeenvolgende nederlaag. Port of Antwerp Giants boekte dan weer een vierde zege op een rij. De met een double-double uitpakkende Ryan Anderson (17 punten, 14 rebounds) was de uitblinker.

De Giants konden in het eerste kwart een 14-6, via Mike Smith en Ryan Anderson, niet uitbouwen. Charleroi reageerde via Ioan Iarochevitch en Alex Libert naar een 21-20 achterstand.

In het tweede kwart verdedigden de Giants niet strak genoeg. Via Jevohn Shepherd en DJ Richardson liep Charleroi uit naar een 24-32 en 32-41 bonus. Charleroi domineerde ook de rebound. In het slot van de eerste helft pakten de Giants met een remonte. Gavin Ware met zijn eerste field-goal, Demitrius Conger en Ryan Anderson zorgden na een 9-0 tussenspurt voor de aansluiting: 41-41. Halfweg flikkerde er een 43-44 tussenstand op het scorebord.

Het derde kwart kende een spannend verloop. De Giants bleven in het spoor van Charleroi (50-51) en keken na dertig minuten nog steeds tegen een kleine achterstand aan: 52-54 aan. Gavin Ware, Ryan Anderson loodsten de Giants na 63-63 naar 69-63. De buit leek binnen, maar via Ioan Iarochevitch en een bom van DJ Richardson reageerde Charleroi: 71-71. Bij 73-73 was een verlenging een feit.

In overtime drukte Demitrius Conger direct door naar 77-74. Na een bom van Ryan Anderson was het vat af bij de Spirous en lag de zege voor Port of Antwerp Giants: 83-76.

Port of Antwerp Giants-Charleroi 83-76

Port of Antwerp Giants: Kanda 4, Beghin 0, Clark 8, Ware 14, Hawkins 0, Anderson 17, Marchant 7, Smith 8, Conger 15

Charleroi: Libert 12, Fusek 2, Iarochevitch 13, Marnegrave 2, Harris 0, Richardson 15, Gaudoux 0, Shepherd 17, Kemp 4, Schwartz 4, Radenovic 7

Kwarts: 21-20, 22-24, 9-10, 21-19, 10-3