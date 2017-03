“Profiteren van de dip van Charleroi”

Port of Antwerp Giants gaat vanavond (20u30) in de Lotto Arena en tegen Spirou Charleroi op zoek naar een vierde zege op een rij. Brengt de havenploeg bevestiging, ligt de weg naar de tweede plaats na het einde van de reguliere fase echt open. “We moeten deze ideale situatie verzilveren en in eerste instantie profiteren van de dip van bij de Spirous,” zegt Christophe Beghin.

De topper van de 23ste speeldag van de EuroMillions League wordt met Port of Antwerp Giants-Charleroi vanavond reeds betwist. Nog veertien wedstrijden staan er in de reguliere fase op het programma. Achter leider Oostende heeft Port of Antwerp Giants respectievelijke drie en vier wedstrijden meer gewonnen dan de concurrentie. “Charleroi telt vier wedstrijden meer verloren dan de Giants. Tevens wonnen we deze campagne de twee vorige duels tegen de Spirous. Vanavond kunnen we dus een dubbele goede zaak doen. Mits winst vergroten we enerzijds de kloof tot vijf gewonnen wedstrijden meer en staan we anderzijds ook definitief positief ten opzichte van Charleroi,” zegt Christophe Beghin. De drievoudige Belgische Speler van het Jaar en recordinternationaal van de Belgian Lions was, net als coach Roel Moors, vele jaren bij Charleroi actief. De kapitein van de Giants kent dus het huis als geen ander. “Zij combineren ervaren en sterke Belgen met goede buitenlanders. Charleroi afschrijven mag je zeker niet doen. Zij hebben op papier het potentieel dat kampioen Oostende het vuur aan de schenen kan leggen. Ze kunnen dit seizoen nog ontploffen, daar ben ik zeker van,” waarschuwt de Brusselaar van de Giants over de klasse van Charleroi. “Hopelijk voor ons zitten ze vanavond nog steeds in hun dip. Maar, daar moeten we vooral niet op rekenen. Uitgaan van onze kracht is de boodschap. Het talent is aanwezig en met de juiste ingesteldheid moeten we op zoek gaan naar een vierde opeenvolgende overwinning.. Port of Antwerp Giants zat de voorbije jaren op dit moment nooit in zo een ideale situatie om de tweede plaats na de reguliere fase te verzilveren. Pak je de tweede spot, ben je zeker van Europees basketbal en beschik je vooral over het belangrijke thuisvoordeel in kwart- en halve finales van de play-offs,” aldus nog de 37-jarige Christophe Beghin. Coach Roel Moors beschikt vanavond, op Yoeri en Yannick Schoepen na, over een fitte selectie.