Derde zege op een rij voor Port of Antwerp Giants

Port of Antwerp Giants had het knap lastig in de Vurige Stede, maar won na een nagelbijter toch in Luik. Meteen de derde opeenvolgende zege voor de selectie van coach Roel Moors. De havenploeg prijkt door de nederlagen van Charleroi (tegen Okapi Aalstar) en Limburg United (versus Oostende) enmet 15 op 22 nog steviger op de tweede plaats.

Luik domineerde de eerste helft (11-3) en had via Devin Sweetney en Vincent Simpson een 26-24, na het eerste kwart, een 39-31 en 51-47 bonus halfweg beet. De Giants verdedigden in het derde schuifje beter en via Gavin Ware (21 punten, 4 rebounds) en topschutter Mike Smith (24 punten) kwamen de Giants bij 58-59 aan de leiding. Met een 72-72 tussenstand startte het slotkwart. De partij kende een spannend slot (83-83) en in de slotminuten drukten de Giants via opnieuw Mik Smith door naar de winst. Ryan Anderson tekende voor 13 punten, 7 rebounds, 5 assists.

Luik-Port of Antwerp Giants 87-91

Luik: (32 op 62 shots, waarvan 11 op 25 driepunters, 12 op 18 vrijworpen en 20 fouten) SWEETNEY 9-8, GIANCATERINO 6-3, HERTAY 4-3, FIELDS 7-9, PENNINCK 20 , Simpson 10-4, Hazard 8-0, Kamen 0-0, Moris 5-9

Port of Antwerp Giants: (33 op 57 shots, waarvan 7 op 15 driepunters, 18 op 20 vrijworpen en 19 fouten) KANDA 0-0, CLARK 7-7, WARE 13-8, ANDERSON 2-11, SMITH 13-11, Beghin 0-0, Conger 5-0, Hawkins 4-7, Marchant 3-0

Kwarts: 26-24, 25-23, 21-25, 15-19