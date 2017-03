“Luik vooral niet onderschatten”

“We mogen Luik vanavond vooral niet onderschatten,” viel Dorian Marchant met de deur in huis. De Antwerpse forward van Port of Antwerp Giants is op zijn hoede voor de verplaatsing naar de rode lantaarn. “Onze goede klassering mogen we tegen ploegen die onderaan geklasseerd staan niet te grabbel gooien,” beseft Marchant.

Dorian Marchant is na een rugblessure opnieuw “de oude”. Vorige week kon ik al voluit gaan en een week training en verdere behandeling maakten dat alle blessureleed gelukkig achter de rug is. Hopelijk blijf ik nu de rest van de campagne fit en kan ik Port of Antwerp Giants mee helpen richting een spetterend slot.” De 23-jarige Antwerpenaar is einde contract bij de Giants. “We hadden al verkennende gesprekken, maar op dit ogenblik is er nog niets officieel,” gaf hij mee. Het Antwerps talent staat ook in de belangstelling van andere Belgische ploegen. “Eerst de focus op dit seizoen. Te beginnen met de partij van vanavond in Luik. Ze staan op de laatste plaats gerangschikt en het rommelt blijkbaar in de Vurige Stede. Luik blijft echter met kerels als onder meer Fields, Simpson, Hertay en Giancaterino een gevaarlijk team. We mogen ze dus vooral niet onderschatten. Als we bij de les zijn moeten we echter een derde zege op een rij boeken. Het wordt stilaan moneytime en nieuwe uitschuivers moeten we dus absoluut vermijden,” beseft Marchant.

Met vanavond ook Limburg United-Oostende en Charleroi Okapi Aalstar doet Port of Antwerp Giants mits winst in het klassement voor de tweede week op een rij een schitterende zaak. “Kijken naar andere resultaten is niet onze eerste zorg. Maar, je kan niet ontkennen dat we richting tweede plaats en met drie overwinningen meer dan een peloton van vijf achtervolgers alles in eigen handen hebben. We moeten echter altijd van onze eigen kracht uitgaan. Dat moet de insteek zijn. Oostende is voor de pole-position momenteel buiten schot. Die tweede plaats mag echter niet verloren gaan. Het zou de ganse club enerzijds een boost geven en anderzijds zouden we in de play-offs en in de kwart en eventueel halve finale over het belangrijke thuisvoordeel beschikken,” aldus nog Dorian Marchant. Op de broers Yoeri en Yannick Schoepen na is de ganse kern fit. Dus ook Corey Hawkins. De schouder van de Amerikaanse forward blijft fragiel, maar Hawkins trainde na rust en behandeling de voorbije dagen mee en wordt aan de opworp verwacht.

Programma vrijdag: 20u30 Luik-Port of Antwerp Giants; Limburg United-Oostende; Charleroi-Okapi Aalstar