Port of Antwerp Giants wint van Leuven Bears

Port of Antwerp Giants won van Leuven Bears en nestelt zich meteen na 21 speeldagen in de EuroMillions League steviger op de tweede stek. De havenploeg telt immers drie overwinningen meer dan Charleroi, Limburg United, Okapi Aalstar, Brussels en Kangoeroes Willebroek.

Port of Antwerp Giants had evenwel drie kwarts de handen vol met een stug Leuven Bears en drukte pas in het slotkwart door naar winst. Omar Samhan en de met bommen uitpakkende Treg Setty hielden de Bears in het eerste kwart in het zog van de Sinjoren: 21-19. Gavin Ware en Ryan Anderson loodsten de Giants naar 41-32, maar via Treg Setty en Clint Steindle werd het 43-41. Ryan Anderson tekende at the buzzer voor de 45-41 Antwerpse bonus halfweg.

Ook in het derde kwart kwam er geen afscheiding: 52-50 en 64-60. Ondanks vele gemiste vrijworpen ging het via een vierpunter van Demitrius Conger, de met een double-doubles uitpakkend duo Ryan Anderson (21 punten, 12 rebounds) en Jason Clark (18 punten, 10 assits en ook Gavin Ware (21 punten, 9 rebounds) naar 77-68 en 89-78. De winst voor de Giants lag meteen in een definitieve plooi.

Port of Antwerp Giants-Leuven Bears 93-81

Port of Antwerp Giants: (31 op 57 shots, waarvan 6 op 16 driepunters, 25 op 36 vrijworpen en 16 fouten) KANDA 2-0, CLARK 6-12, SMITH 5-3, ANDERSON 13-8, WARE 10-11, Hawkins 5-2, Marchant 0-0, Rogiers 0-0, Conger 4- 12

Leuven Bears: (28 op 64 shots, waarvan 12 op 28 driepunters, 13 op 14 vrijworpen en 27 fouten) SAMHAN 11-5, MILLER-MCINTYRE 6-5, SETTY 9-5, STEINDLE 8-16, DELLALIEUX 1-2, Goetgeluck 0-3, Bogaerts 0-0, Cotton 0-0, Billbury 4-2, Bako 2-2

Kwarts: 21-19, 24-22, 19-19, 29-21