Port of Antwerp Giants verzet Bergen

Port of Antwerp Giants pakte op de 20ste speeldag van de EuroMillions League met een knappe reactie na de nederlaag tegen Kangoeroes Willebroek uit en zegevierde on the road bij Bergen. Voor de Henegouwers de vijfde opeenvolgende nederlaag. Voor de havenploeg een tweede uitzege op rij. De ploeg van coach Roel Moors blijft tweede gerangschikt met twee zeges meer dan Charleroi en Brussels. De Spirous verloren in de hoofdstad.

Port of Antwerp Giants domineerde de eerste helft op alle vlakken. Jason Clark nam zijn team op sleeptouw en opende magistraal. De havenploeg had bij 2-5 de leiding op zak en zou deze in de eerste twee kwarts niet meer uit handen geven. Jason Clark dropte immers 3 op 3 bommen, scoorde 15 punten, maar na een 9-17 voorsprong stokte wel eventjes de Antwerpse machine. JJ. Mann en Delano Demps remonteerden naar 19-20 na het eerste kwart. Corey Hawkins en Ryan Anderson gaven in een slordige partij steun aan Jason Clark. Met sneller basketbal ging het dan ook naar een 21-30, 24-32 en een maximale 24-40 Antwerpse voorsprong. Dorian Marchant had intussen na een rugblessure en een inactiviteit van anderhalve week vroeger dan verwacht zijn comeback gemaakt. In de slotminuut milderde Bergen naar een 29-41 achterstand halfweg.

De Giants kwamen te laks uit de kleedkamer en via Garlon Green repliceerde Bergen direct naar 33-44. De Giants kwamen drie minuten niet tot scoren en acteerden eventjes krampachtig. De Henegouwers profiteerden echter niet en de eerste field-goal van Mike Smith na meer dan vier minuten in dat derde kwart was het sein voor een nieuwe Antwerpse uitloper. Jason Clark dropte weer een bom, Corey Hawkins volgde zijn voorbeeld en ook Demitrius Conger kwam aanvallend los. Een ook in defense zwak Bergen moest weer de rol lossen: 35-50 en 39-57 na drie kwarts.

De Giants konden het slotkwart met een riante voorsprong aanvatten. Jason Clark vatte het laatste schuifje op de invallers bank aan en Bergen profiteerde onmiddellijk met een 6-0: 45-57. Jason Clark keerde terug op het parket maar de Henegouwers persten er via de 2m11 grote Amaury Gorgemans een 13-3 tussenspurt uit: 52-60. Demitrius Conger met een dunk en Jason Clark met een driepunter stopten de lokale comeback: 52-65. Ryan Anderson scoorde in de slotminuten en de collectieve en verdiende Antwerpse overwinning kwam in de slotminuten en na 54-68 dan ook niet meer in gevaar.

Bergen-Port of Antwerp Giants 54-70

Bergen: Green 5, Cage 3, Demps 12, Bosco 7, Gorgemans 8, Van Caeneghem 0, Lasisi 8, Olah 4, Mann 7

Port of Antwerp Giants: Kanda 0, Beghin 2, Clark 21, Ware 7, Hawkins 14, Anderson 13, Marchant 0, Smith 4, Conger 9

Kwarts: 19-20 , 10-21, 10-16, 15-13