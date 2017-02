Ladies Night in Lotto Arena

Port of Antwerp Giants vat vanavond (20u30) de terugronde van de EuroMillions League met een regionale derby tegen Kangoeroes Willebroek aan. De wedstrijd staat in het teken van Valentijn en de Giants organiseren een Ladies Night. De vrouwen/meisjes (wel ticket afhalen aan de kassa) mogen de partij vanavond in de Lotto Arena gratis bijwonen.

