Port of Antwerp Giants boekt prachtige zege on the road bij Okapi Aalstar

Port of Antwerp Giants schitterde collectief bij Okapi Aalstar en zegevierde met afgetekende 70-93 cijfers. De havenploeg sluit de heenronde met 12 op 18 en op de tweede plaats af.

Zonder Dorian Marchant (rug) en Yoeri Schoepen (voet) realiseerde Port of Antwerp Giants bij het Okapi Aalstar van de Antwerpse coach Steve Ibens een knappe en vooral verdiende zege on the road. De Giants domineerden zowel defensief als offensief de partij. Van 19-22 ging het dan ook naar een 33-51 bonus halfweg.

In het derde kwart probeerden de Ajuinen met een remonte uit te pakken. De selectie van coach Roel Moors panikeerde niet en stelde na een 55-72 tussenstand na drie kwarts dan ook de schitterende overwinning in het slotkwart veilig. De met een double-double uitpakkende Ryan Anderson (19 punten, 10 rebounds), Corey Hawkins (22 punten, 8 op 10 shots), Gavin Ware (18 punten,) Mike Smith (10 punten; 8 rebounds), Ordane Kanda ( 8 punten) en een hard werkende Christophe Beghin waren de bezielers van de Antwerpse winst.

Okapi Aalstar-Port of Antwerp Giants 70-93

Okapi Aalstar: Amis 12, Van Impe 0, Tofi 8, R. Taylor 2, Benzouien 0; El Khounchar 5, Troisfontaines 14, Geukens 10, De Thaey 5, Janssens 0, Landis 8, Blair 6

Port of Antwerp Giants: Kanda 8, Beghin 2, Peeters 3, Clark 9, Ware 18, Hawkins 22, Vervoort 0, Anderson 19, Smith 10, Rogiers 0, Conger 0, Mwendanga 2

Kwarts: 19-22, 14-29, 22-21, 15-21