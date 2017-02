Port of Antwerp Giants verliest topper van Oostende

Oostende zegevierde in de topper van de zeventiende speeldag van de EuroMillions League in de Antwerpse Lotto Arena. De kustploeg blijft leider en telt nu twee overwinningen meer dan Port of Antwerp Giants.

Antwerpenaar Vincent Kesteloot toonde voor Oostende de weg en opende met vijf punten op een rij. Anderson bracht Antwerp Giants na 0-5 en bij 8-10 opnieuw in de partij. Rasko Katic en de sterk ingekomen Sinjoor Jean-Marc Mwema (ex-Giants) loodsten Oostende echter naar 10-17. De Giants vonden na het eerste kwart de aansluiting (17-19), maar Oostende drukte via opnieuw Jean-Marc Mwema door naar 20-30.

Ryan Anderson dunkte naar 30-36 maar na technische fouten van Dorian Marchant en coach Roel Moors trok Oostende de rust in met en 30-40 bonus. DJ Newbil en Pierre-Antoine Gillet drukten met bommen in het derde kwart snel door naar 34-51. Oostende had opnieuw controle over de partij en de Giants kwamen offensief niet meer los. In het slotkwart kwamen de Giants via Ordane Kanda en Ryand Anderson toch nog opzetten49-59 en 53-61. De remonte van de Sinjoren kwam echter te laat en een sterk verdedigend Oostende drukte via onder meer Mwema (10 punten, 8 rebounds) door naar winst.



Port of Antwerp Giants-Oostende 68-75

Port of Antwerp Giants: (22 op 55 shots, waarvan 3 op 17 drieputners, 21 op 25 vrijworpen en 29 fouten) CLARK 2-4, MARCHANT 0-0, SMITH 0-2, ANDERSON 13-6, WARE 4-8, Kanda 0-5, Beghin 2-2, Hawkins 3-0, Conger 6-11, Mwendanga 0-0



Oostende: (23 op 62 shots, waarvan 7 op 23 driepunters, 22 op 29 vrijworpen en 23 fouten) DJORDJEVIC 2-4, NEWBILL 2-11, GILLET 3-3, KESTELOOT 5-2, KATIC 9-5, Walden 8-7 ,Mwema 7-3, Keselj 0-0, Boukichou 2-0, Kuridza 2-0



Kwarts:17-19, 13-21, 14-16, 24-19