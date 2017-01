Al 7.000 tickets weg voor 8ste Night of the Giants

Merksem - Op woensdag 12 april organiseert Port of Antwerp Giants in een ware NBA-sfeer de achtste editie van de Night of the Giants in het Sportpaleis. Voor de partij tegen Bergen zijn al 7.000 tickets weg.

