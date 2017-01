Port of Antwerp Giants na verlies tegen Limburg United geen leider meer

Voor het eerst dit seizoen flikkert Port of Antwerp Giants niet meer op de eerste plaats in de EuroMillions League. De havenploeg verloor van rode lantaarn Limburg United zodat Oostende nu alleen aan de leiding fonkelt

Limburg United, zonder Jerime Anderson (hamstring), domineerde tegen een slordig Port of Antwerp Giants de eerste helft. Enkel bij 4-2 en 21-20 had de havenploeg de leiding. Seth Tuttle, Jordan Swing en Wen Mukubu waren de Limburgse uitblinkers en loodsten hun team naar 21-27, 30-37 en 35-43. De Giants acteerden statisch en waren vooral te traag tegen een dartel Limburg United: 35-54 halfweg. Het derde kwart was via vooral Jason Clark en Mike Smith Antwerps getint. Na 37-60 vochten de Giants dan ook terug naar 53-70, 56-72 en 62-74.

Daniel Jansen stopte met een bom at the buzzer van het derde kwart evenwel de Antwerpse remonte: 62-77. In het slotkwart was er meer inzet bij de Giants. Seth Tuttle en Wen Mukubu bleven bij Limburg United echter schitteren: 66-84.

Mike Smith en Jason Clark bleven aandringen, 77-88, maar een collectief en snel Limburg United liet de verdiende winst niet meer ontsnappen. Coach Roel Moors van de Giants werd met twee technische fouten halfweg het slotkwart uitgesloten.

Port of Antwerp Giants-Limburg United 90-103

Port of Antwerp Giants: (30 op 65 shots, waarvan 7 op 26 driepunters, 23 op 27 vrijworpen en 30 fouten) CLARK 4-16, MARCHANT 6-2, SMITH 10-16, YOE. SCHOEPEN 2-2, BEGHIN 2-0, Kanda 3-0, Peeters 0-0, Ware 0-2, Hawkins 0-7, Anderson 8-0, Conger 0-8, Mwendanga 0-0

Limburg United: (34 op 65 shots, waarvan 7 op 20 driepunters, 28 op 33 vrijworpen en 25 fouten) VANWIJN 4-6, TUTTLE 10-19, MUKUBU 9-7, SWING 17-6, LODWICK 0-0, Lemaire 7-0, Simons 0-6, Jansen 5-5, Desiron 2-0, Snyers 0-0

Kwarts: 21-27, 14-27, 27-23, 28-26