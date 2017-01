Port of Antwerp Giants opent na Europese stunt poort van 1/8ste finale FIBA Europe Cup

Met een schitterende Europese prestatie won Port of Antwerp Giants van groepsfavoriet Demir Insaat. De Giants staan zelfs positief versus de Turken en prijken met 3 op 4 aan de leiding in poule L. Kwalificatie voor de 1/8ste finales van de FIBA Europe Cup komt nu echt wel in het vizier.

Port of Antwerp Giants opende via Christophe Beghin en Yoeri Schoepen met tien Belgische punten (10-8). Via Yildizli en Andrija Stipanovic had Demir Insaat na het eerste kwart toch een 20-22 bonus beet. De Turken openden via Osrisi Eldrigde het tweede schuifje met een 0-9 tussenspurt: 22-31. De Giants waren in defense niet scherp genoeg, enkele Amerikanen waren een tijdje niet op de afspraak en ondanks bommen van Yoeri Schoepen en Dorian Marchant keek het na 27-40 halfweg tegen een 33-42 achterstand aan.

Het derde kwart bracht wel een scherp Port of Antwerp Giants. Via Jason Clark, Dorian Marchant, Christophe Beghin en Yoeri Schoepen was bij 49-49 de aansluiting een feit. Na een 14-0 flikkerde er een 54-49 Antwerpse bonus op het scorebord. In het slotkwart scoorde Corey Hawkins tien punten op een rij (64-56). Stipanovic (ex-Luik, Oostende) en Jerry Johnson (ex-Charleroi) wilden niet wijken maar met ook Ryan Anderson (11 punten, 11 rebounds) en Yoeri Schoepen ging het naar 70-58 en 75-60. Demetrius Conger en Gavin Ware drukten met dunks door naar een twintiger en de knappe Europese winst was in een zinderende Lotto Arena een feit.

Port of Antwerp Giants-Demir Insaat 86-64

Port of Antwerp Giants: Kanda 0, Beghin 8, Peeters 0, Clark 12, Ware 10, Hawkins 13, Anderson 11, Yoeri Schoepen 11, Marchant 10, Smith 0, Rogiers 0 , Conger 6

Demir Insaat: Johnson 10, Yildizli 16, Stipanovic 10, Erulku 0, Eldridge 12, Hayes 6, Caloiaro 9, Tekin 1,

Kwarts: 20-22, 13-22, 24-9, 29-13

Uitslag 4de speeldag: Prievidza (Svk)-Gravelines (Fra) 68-79

Stand poule L FIBA Europe Cup: 1. Port of Antwerp Giants 4-7; 2. Demir Insaat (Tur) 4-7; 3. Gravelines (Fra) 4-5; 4. Prievidza (Svk) 4-5