Port of Antwerp Giants wint van Slowaaks kampioen Prievidza

Port of Antwerp Giants boekte een belangrijke Europese zege tegen de Slowaakse kampioen Prievidza. Met 2 op 3 in de tweede ronde van de FIBA Europe Cup blijft een stek in de 1/8ste finales meteen aan de orde. Jason Clark (26 punten, 9 assists) en Mike Smith (23 punten, 9 rebounds) waren de uitblinkers bij de havenploeg.

Prievidza kampte met verschillende zieke spelers en was met slechts acht spelers naar Antwerpen afgereisd. De ondervoorzitter, manager en verzorger zaten zelfs met een spelersplunje op de bank. Ongehoord dat de Ierse FIBA-commissaris Declan Murray dit toeliet. Het reglement zegt immers dat drie dagen op voorhand een spelers-licentie moet worden aangevraagd.

Prievidza presenteerde wel een sterke basisvijf. De Slowaak Korner en de Kroaat Batina waren tegen een in verdediging ongeïnspireerd Port of Antwerp Giants dan ook de aanstokers van de 12-16 en 14-23 bonus. Coach Roel Moors ging snel over naar rotaties en zag de met een comeback uitpakkende Ryan Anderson dunken, Jason Clark en ook Gavin Ware scoren. De knappe offensieve bevlieging zorgde wel voor een remonte, 27-28 na het eerste kwart, maar de Slowaakse kampioen bleef zonder complexen scoren. De Antwerpse “verdediging” was nergens en na balverliezen ging het van 32-35 dan ook naar 43-49 in het voordeel van Prievidza. Jason Clark bleef scoren voor de Giants, kreeg steun van een sterke Mike Smith en de havenploeg wist dan ook de schade te beperken naar een 50-52 achterstand halfweg.

In de tweede helft werd Port of Antwerp Giants onmiddellijk koud gepakt. De 2m08 grote Serviër Rarsko Dramicanin opende met drie opeenvolgende driepunters en bij 52-61 was een nieuwe Slowaakse uitloper tegen een slapende Antwerpse defense wederom een feit. Uitblinker Jason Clark en een sterke Mike Smith forceerden de aansluiting en bij 67-66 was de eerste Antwerpse voorsprong een feit. Doran Marchant en Demitrius Conger speelden zich ook in de dubbele cijfers en bij 95-88 was de eerste Antwerpse afscheiding een feit. Prievidza hapte naar adem en de Giants verdedigden iets scherper. In een stilaan sfeervolle Lotto Arena was dat voldoende om door te drukken naar een 99-93 en 106-93 tussenstand. Coach Roel Moors gunde zijn smaakmakers nog een applausvervanging en de Sinjoren drukten in de slotfase dan ook door naar een nog afgetekende overwinning.

Port of Antwerp Giants-Prievidza 111-94

Port of Antwerp Giants: Beghin 4, Clark 26 ,Ware 18, Hawkins 4, Anderson 4, Yoeri Schoepen 5, Marchant 16, Smith 23, Conger 11, Mwendanga 0

Prievidza: Dowell 4, Maric 9, Batina17, Dramicanin 17, Korner 20 , Jones 20, Milovanovic 7,

Uitslag 3de speeldag: Gravelines (Fra)-Demir Insaat (Tur) 85-90

Stand poule L: 1. Demir Insaat (Tur) 3-6; 2. Port of Antwerp Giants 3-5; 3. Prievidza (Svk) 3-4; 4. Gravelines (Fra) 3-3