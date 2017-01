Port of Antwerp Giants vanavond mét Ryan Anderson tegen Slowaaks kampioen

Port of Antwerp Giants werkt vanavond (20u30) in de Lotto Arena en versus Slowaaks kampioen Prievidza de derde speeldag van de tweede ronde van de FIBA Europe Cup af. De Amerikaanse power foward Ryan Anderson maakt na twee maanden blessureleed zijn comeback.

Op 8 november en tegen FC Porto kwam Ryan Anderson voor het laatst in actie. Omwille van overbelasting aan de beide knieën moest hij minstens zes weken aan de kant. Na een inspuiting, behandeling en rust viert de Amerikaanse power forward vanavond zijn comeback."Blij dat ik eindelijk opnieuw het parket op kan," gaf Anderson mee.

Wil Port of Antwerp Giants in de running blijven voor de 1/8ste finales (Final 16) van de FIBA Europe Cup is winst tegen Prievidza vanavond een must. De Slowaakse kampioen zou met enkele zieke spelers kampen. Met drie Amerikanen en portie spelers uit het voormalige Joegoslavië blijft het voor de Giants tegen deze taaie opponent toch opletten. In de Slowaakse SBL staat Prievidza derde. Europees boekte het in de eerste ronde 3 op 6 en vatte het de tweede ronde na winst tegen Gravelines en verlies versus Demir Insaat en net als de Giants met een 1 op 2 aan. Kwalificatie voor de 1/8ste finales is dit seizoen veel moeilijker dan de vorige campagne. Van de zes poules van vier zijn de zes groepswinnaars en de twee beste tweedes slechts geplaatst voor de Final 16. In de 1/8ste finales worden immers de acht afvallers van de Champions League opgevist.



Programma poule 3de speeldag: 20.00 Gravelines (Fra)-Demir Insaat (Tur); 20.30 Port of Antwerp Giants-Prievidza (Svk)

Stand poule L: 1. Demir Insaat (Tur) 2-4; 2 Port of Antwerp Giants 2-3; 3. Prievidza (Svk) 2-3; 4. Gravelines (Fra) 2-2