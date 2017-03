GvA-lezeressen meten ‘De Romeo’-koorts in Kinepolis Antwerpen

De Romeo’s liggen goed in de markt. Dat blijkt ook uit de opkomst voor ‘H.I.T.’, de actiekomedie waarin het trio het gezelschap krijgt van een rist bekende Vlamingen. Drie weken na de première meten drie superfans ‘De Romeo’-koorts in Kinepolis Antwerpen. “Het is een erg aanstekelijke film”, reageren Linde, Laura en Evelien.

Het gaat niet goed met De Romeo’s. Chris krijgt het op zijn heupen wanneer Davy alweer te laat opdaagt voor een belangrijk concert. Wanneer één van de artiesten wordt belaagd, springt Davy in de bres. Zijn twee kompanen zijn verbaasd over zijn interventie. Davy geeft toe dat hij al een poos actief is als undercoveragent. Davy’s confidentie lijkt hét bewijs dat hij andere prioriteiten heeft. Chris wil dat De Romeo’s ermee ophouden, nota bene aan de vooravond van het Schlagerfestival.

Drie weken na de première lijkt de storm rond de eerste langspeelfilm van De Romeo's nauwelijks geluwd. ‘H.I.T.’, de titel, zegt veel over de status van de actiekomedie: een dikke hit. “Deze film is geschikt voor jong én oud”, reageert Evelien Verlinden. “De humor is laagdrempelig en zorgt voor veel lachwekkende situaties.” Ook Linde Luyten is tevreden. “’H.I.T.’ is een film met een hoog amusementsgehalte. Ik heb vaak luidop zitten lachen. Geheime agenten, vogelspinnen, slangen en travestieten: het passeert allemaal de revue. Dit is een regelrechte feelgoodfilm.”

Volgens Laura Meylemans refereert ‘H.I.T.’ aan de langspeelfilms van F.C. De Kampioenen. “De film heeft een hoog Kampioenen-gehalte, en dat werkt aanstekelijk."

Praktisch

‘H.I.T.’ is deze week nog dagelijks te zien in Kinepolis Antwerpen. Alle speeldagen en tijdstippen op www.kinepolis.be