Els De Schepper maakt terug na sabbatical

De sabbatical die Els De Schepper het voorbije jaar heeft genomen, leverde voldoende inspiratie op voor 'Red Mij', een nieuwe onewomanshow waarin ze haar publiek existentiële vragen voor de voeten werpt.

Wie red je eerst in het leven: jezelf of de ander? Dat zijn de vragen die Els De Schepper in 'Red Mij' het publiek voor de voeten werpt. In één adem heeft de comédienne het ook over het aantal kussen dat gepaard gaat met een beleefde begroeting, de aanwezigheid van nutteloze lintjes in een zomerkleedje, ramptoeristen, Economy Class in vliegtuigen en vrouwelijke hormonen, van wie ze beweert dat die op zonnecellen werken.

De Schepper staat op 17 maart om 20u in de Stadsschouwburg.

Praktisch

Tickets vanaf 28 euro. www.stadsschouwburg-antwerpen.be