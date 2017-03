Frank Boeijen keert terug naar het theater, zijn vertrouwde habitat. Zaterdag concerteert hij om 20.15u in CC Merksem.

De voorstelling wordt een mix van zijn grootste hits en nieuw werk. Op de setlist staan nummers als Koud in mijn hart, Zwart wit, Kronenburg Park, De verzoening en Zeg me dat het niet zo is.

Zaalshows van Boeijen zijn ook als muzikale biografieën: in de bindteksten schuilen vaak persoonlijke verhalen.

Praktisch

www.ccmerksem.be